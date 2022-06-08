В Карелии трое любителей материться на публике отправились под арест

В Суоярви суд наказал трех человек за мат в общественном месте.

В отношении трех жителей Суоярви суд вынес постановления о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам. Об этом информирует Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Республики Карелия.

Сообщается, что все правонарушители, находясь в общественном месте, выражались нецензурной бранью.

В суде они вину признали, в содеянном раскаялись.

Суоярвский районный суд признал каждого виновным и назначил наказание в виде ареста на срок 2 суток.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске задержали пристававшего к прохожим приезжего матершинника.