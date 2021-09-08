В Карелии трое старых друзей «обчистили» салоны сотовой связи (ВИДЕО)

Злоумышленники разобрали с помощью лома деревянную стену и проникли в помещения салонов сотовой связи, откуда ушли с наживой.

Сотрудники управления уголовного розыска карельской полиции и отделения МВД России по Лахденпохскому району установили подозреваемых в краже, совершенной осенью прошлого года. Как сообщают в полиции, тогда неизвестные проникли в два салона сотовой связи, откуда похитили деньги и имущество на сумму свыше миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны трое граждан 19, 20 и 24 лет. Они родились и выросли в Лахденпохье, дружили много лет и имели в своей биографии проблемы с законом.

По версии следствия, в конце ноября молодые люди вновь встретились, чтобы совершить преступление. Ночью они разобрали ломом фрагмент деревянной стены и проникли в помещение, где располагались два магазина сотовой связи. Их наживой стали деньги, оставленные в кассовых аппаратах, а также имущество, хранившееся на витринах: около 200 мобильных телефонов различных марок, планшеты, иные гаджеты и аксессуары.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), находится в стадии расследования. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Третьему подозреваемому, которому инкриминируется еще несколько преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Карелии обвинили в краже телефона после того, как он вернул его владельцу.