В Карелии трудовой мигрант разобрался с квартирным хозяином с помощью удавки и ножа

Застолье жителя Прионежья и приехавшего на заработки мужчины закончилось жестоким убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Пудожского района. Его обвиняют в убийстве и краже.
По версии следствия, в прошлом году ранее судимый мужчина в поисках работы приехал в Прионежский район.
В поселке Мелиоративный он снял комнату в квартире 71-летнего местного жителя. Мужчины часто выпивали вместе, рассказали в прокуратуре Карелии.
В сентябре они поссорились. Приезжий сначала задушил пенсионера удавкой, а затем не менее шести раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемого задержал наряд полиции, вызванный соседями. На время предварительного расследования его арестовали.
Кроме того, обвиняемый сознался в другом преступлении: в июле из подъезда дома, где он проживал, он украл велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей. Технику он продал, а деньги потратил на алкоголь. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.
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