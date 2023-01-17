В Карелии трудовой мигрант разобрался с квартирным хозяином с помощью удавки и ножа

Застолье жителя Прионежья и приехавшего на заработки мужчины закончилось жестоким убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Пудожского района. Его обвиняют в убийстве и краже.



По версии следствия, в прошлом году ранее судимый мужчина в поисках работы приехал в Прионежский район.



В поселке Мелиоративный он снял комнату в квартире 71-летнего местного жителя. Мужчины часто выпивали вместе, рассказали в прокуратуре Карелии.

В сентябре они поссорились. Приезжий сначала задушил пенсионера удавкой, а затем не менее шести раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемого задержал наряд полиции, вызванный соседями. На время предварительного расследования его арестовали.

Кроме того, обвиняемый сознался в другом преступлении: в июле из подъезда дома, где он проживал, он украл велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей. Технику он продал, а деньги потратил на алкоголь. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.