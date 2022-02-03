В Карелии цена билета в популярный заповедник «Кивач» выросла

Руководство карельского заповедника «Кивач» сообщило об изменении стоимости входного билета.

Размер платы за посещение территории государственного природного заповедника «Кивач» составит 250 рублей с пятого февраля. Об этом сообщает паблик учреждения. Прежде билет стоил 200 рублей.

Новая стоимость билета актуальна для людей, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах заповедника.

Льготники могут посетить заповедник бесплатно.

Ранее сообщалось, что камера в заповеднике «Кивач» запечатлела передвижения медведей.