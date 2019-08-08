В Карелии цены на хлеб растут в 2 раза быстрее, чем в прошлом году

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Средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Карелии в первом полугодии выросли на 5,3% – это почти в 2 раза выше темпов роста аналогичного периода прошлого года.
В прошлом году хлеб и хлебобулочные изделия за 6 месяцев подорожали лишь на 2,8%.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-июнь 2019 года.
В документе также указаны темпы роста цен на отдельные виды подобной продукции.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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