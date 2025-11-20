В Карелии у частных лиц изъяли землю бывшего аэродрома стоимостью 29 млн рублей

Верховный суд республики удовлетворил иск прокуратуры о возврате 84 гектаров в государственную собственность.

Прокуратура Прионежского района добилась через суд возврата в государственную собственность земельного участка бывшего аэродрома площадью 84 гектара около села Деревянное. Его кадастровая стоимость составляет 29 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Как установила проверка прокуратуры, с 1960-х годов на этой территории в Прионежском районе авиаспортклубом ДОСААФ велось строительство и эксплуатация аэродрома. После ликвидации организации часть земель аэродрома была незаконно отчуждена из государственной собственности и перешла в руки частных лиц.

Нарушения законодательства стали основанием для обращения в суд. Прокуратура направила иск о признании отсутствия права собственности на эти земли у двух граждан и о возврате территории в собственность Российской Федерации.

Верховный суд Республики Карелия полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда, которым земля была возвращена государству, уже вступило в законную силу.

Напомним, что еще в 2012 году была информация, что этот участок находится в распоряжении администрации Прионежского района, руководство которой не против передать ее под аэродром. В планах было восстановить аэродром для малой сверхлегкой авиации.

