В Карелии у дороги загорелась машина, пока хозяин был на рыбалке

В Пряжинском районе в полдень у карельского рыбака сгорел автомобиль.

Сегодня, 20 июня, в Пряжинском районе Карелии на трассе «Санкт-Петербург — Сортавала» загорелся автомобиль. В полдень в пожарную часть поступил звонок о пожаре. Об этом рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Автомобиль был припаркован у дороги. Дежурные пожарной части поселка Пряжа менее чем за полчаса потушили возгорание. К тому моменту огонь полностью уничтожил машину. На момент пожара хозяин автомобиля был на рыбалке и не пострадал.

Напомним, что ранее в Беломорске потушили деревянный сарай.