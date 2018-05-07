В Карелии у мужчины арестовали квартиру из-за долга по алиментам

В Лахденпохском районе приставы арестовали квартиру местного жителя из-за долга по алиментам.

"Должник злостно уклонялся от выплаты алиментов, а задолженность росла и достигла без малого 83 тысячи рублей. Нерадивый отец при этом искусно скрывался от судебных приставов, поэтому установить с гражданином контакт было достаточно сложно", - рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.

В результате приставы наложили арест на квартиру должника.

"После того как его собственность была арестована, должник перестал скрываться и сам явился на прием к судебному приставу-исполнителю", - отметили в ведомстве.

На приеме у пристава на неплательщика алиментов составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассматрев его, мировой суд назначил должнику 40 часов обязательных работ.

"В итоге должник изменил свое отношение к жизни и к службе судебных приставов – официально трудоустроился, полностью погасил образовавшуюся задолженность по алиментам — почти 83 000 рублей и теперь ежемесячно выплачивает алименты своим несовершеннолетним детям", - заключили в УФССП.