В Карелии у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль

Суд вынес суровый приговор жителю Олонца, повторно севшему за руль пьяным. На этот раз нарушитель лишился своего автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина, уже имевший административное наказание за вождение в нетрезвом состоянии, в ночь на 28 апреля этого года вновь управлял машиной под воздействием алкоголя. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, мужчина согласился пройти освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в его крови.
Олонецкий районный суд признал гражданина виновным по уголовной статье за повторное вождение в пьяном виде. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему 240 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
— Суд принял решение о конфискации вышеуказанного автомобиля в доход государства, — написали в пресс-службе судов.
Приговор пока не вступил в законную силу.