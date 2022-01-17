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В Карелии уборщица бара не смогла догнать грабителей с 14 бутылками алкоголя

Новости. Криминал
16:37, 17 Января 2022
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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В Костомукше сотрудники правоохранительных органов раскрыли грабеж по горячим следам.

В полицию Костомукши обратилась 63-летняя местная жительница. Она работает уборщицей в одном из городских баров. Ночью минувшей пятницы, когда заведение было уже закрыто, женщина услышала шум у витрины с алкоголем. Она подошла к барной стойке и увидела, как двое мужчин берут с полок спиртное и прячут его в карманы курток. Заявительница попыталась остановить злоумышленников, но они убежали, прихватив 14 бутылок с различными горячительными напитками. Причинённый организации ущерб составил 34 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

В дежурные сутки сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали одного из причастных к совершению противоправного деяния граждан. Личность и местонахождение соучастника установили сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые — 37-летние ранее судимые жители Вологодской области — дали признательные показания. Они рассказали, что в свободный от работы вечер им захотелось выпить. Распив купленный алкоголь, мужчины отправились в местный бар за добавкой. Дверь в заведение была открыта. Не обнаружив никого в помещении, они решили похитить спиртное. В дальнейшем часть напитков они употребили, а то, что не успели, спрятали в сугробе неподалёку.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»), возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи — до семи лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что житель Карелии вынес из магазина в наволочке 15 бутылок крепкого алкоголя и раздал их друзьям.

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