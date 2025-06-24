В Карелии участились звонки мошенников якобы из энергокомпании и поликлиники

Две женщины стали жертвами телефонных мошенников.

В МВД рассказали о схемах обмана, набирающих популярность.

В Медвежьегорске 59-летняя местная жительница потеряла 78 тысяч рублей после звонка от лже-сотрудника энергокомпании. Злоумышленник сообщил о необходимости срочно заменить счетчик по старому адресу, где женщина не жила уже два года.

Позже в мессенджере с горожанкой связалась якобы сотрудница «Госуслуг», она сообщила о подозрительной активности на аккаунте женщины и убедила жертву перевести деньги на «безопасный счет». Ущерб составил 78 тысяч рублей.

В Петрозаводске 69-летняя пенсионерка лишилась 176 тысяч рублей после звонка от мнимого работника регистратуры поликлиники. Получив номер СНИЛС женщины, аферисты взломали ее аккаунт «Госуслуг» и убедили перевести накопления. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество».

Следователи напоминают: никогда не сообщайте посторонним коды из SMS, номера документов и не переводите деньги на незнакомые счета. «Безопасных счетов» не существует — это всегда обман.