В Карелии участковый помог вытащить из лесного болота пенсионера на внедорожнике

В Пряжинском районе Карелии в болоте на машине застрял 72-летний местный житель.
На минувшей неделе в полицию Пряжинского района поступил звонок с просьбой о помощи. 72-летний местный житель на отечественном внедорожнике застрял в лесном болоте.
На помощь отправился участковый Алексей Антонов. Полицейский отыскал пенсионера в трясине, но не смог ему помочь на служебном транспорте.
Тогда Антонов позвонил знакомому водителю большегруза, и застрявшую машину удалось вытащить.
Местный житель искреннее поблагодарил участкового и пообещал быть осторожнее, сообщили в МВД Карелии.
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