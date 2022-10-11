В Карелии участковый помог вытащить из лесного болота пенсионера на внедорожнике

В Пряжинском районе Карелии в болоте на машине застрял 72-летний местный житель.

На минувшей неделе в полицию Пряжинского района поступил звонок с просьбой о помощи. 72-летний местный житель на отечественном внедорожнике застрял в лесном болоте.



На помощь отправился участковый Алексей Антонов. Полицейский отыскал пенсионера в трясине, но не смог ему помочь на служебном транспорте.



Тогда Антонов позвонил знакомому водителю большегруза, и застрявшую машину удалось вытащить.

Местный житель искреннее поблагодарил участкового и пообещал быть осторожнее, сообщили в МВД Карелии.