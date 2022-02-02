В Карелии участник поисков обнаружил награду бойца (ФОТО)

Медаль «За боевые заслуги» нашел участник поисков в Карелии.

Участник группы поиска Андрей Немкевич передал команде «Доброспас» найденную им медаль «За боевые заслуги». На награде присутствует номер. Об этом сообщают добровольцы в соцсети.

Сейчас представители волонтерского движения по поиску пропавших людей намерены установить личность хозяина найденной медали и передать награду родственникам.

«Судя по истории, такие медали выдавались только до 1947 года. Т.е. это действительно боевая награда времен Великой Отечественной войны. Мы запросили у карельского военного комиссара информацию о человеке, кому она была вручена. Далее начнется поиск родственников», — говорится в сообщении.

Ранее в Карелии добровольцы рассказали о проблеме с фотографиями пропавших людей.