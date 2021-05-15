В Карелии участники экологической акции посадили 19 тысяч молодых сосен

Власти Петрозаводска сообщают о реализации проекта «Сад Памяти» в республике.

К мероприятиям по озеленению территорий, стартовавшим в карельской столице, присоединился Прионежский район. В рамках акции в районе лесничества между Ужесельгой и Ладвой на площади 9,2 га было высажено 19 тысяч молодых сосен. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Сообщается, что организаторами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии Карелии, а также арендатор участка.

В Петрозаводске и районах Карелии продолжается акция «Сад Памяти». В экомероприятиях участвуют представители органов власти и общественных объединений, сотрудники государственных и коммерческих организаций, школьники и студенты.

Ранее сообщалось, какие территории Петрозаводска лидируют в голосовании в проекте по благоустройству.