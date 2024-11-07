В Карелии участники СВО могут подтвердить свой статус без лишних документов

Правительство Карелии сообщило о том, что для участников СВО доступна упрощенная процедура подтверждения статуса.

Участники специальной военной операции теперь могут подтвердить свой статус без предоставления большого количества документов, сообщили в администрации главы Карелии. Как уточняется, благодаря совместным усилиям фонда «Защитники Отечества» и Министерства обороны России, была создана информационная система, которая позволяет оперативно проверять данные об участии в СВО.

Справку можно получить в МФЦ, военкоматах, воинских частях, Военно-социальном центре Министерства обороны РФ или на Госуслугах.

В администрации сказали, что информационная система, работающая на базе Военно-социального центра, позволяет быстро подтвердить необходимые сведения об участии в СВО. В случае необходимости, система сама запросит недостающие документы.

За подробной информацией жители Карелии могут обратиться по адресу ул. Свердлова, д. 1 или телефону 8 (8142) 44-53-10.