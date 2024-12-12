Участники СВО в Карелии проходят расширенную диспансеризацию

Уже 87 человек воспользовались этой возможностью.

В Карелии участники СВО, окончившие службу, проходят расширенную диспансеризацию, сообщили в паблике Минздрава республики.



Как отметили в источнике, комплексное обследование ветераны спецоперации, проживающие в Петрозаводске и Прионежском районе, могут пройти в Городской поликлинике № 4, в районах республики — в поликлиниках ЦРБ.



Уже 87 человек воспользовались этой возможностью.



Перечень исследований и осмотров включает:

— комплексный УЗИ-скрининг печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и протоков, почек;

— прием узких специалистов: травматолога-ортопеда, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, психолога и других;

— определение D-димера для диагностики тромбоза.



В России мало регионов, где есть такие виды оказания амбулаторно-поликлинической помощи ветеранам СВО. Исследования помогают выявить потенциальные заболевания и проблемы со здоровьем, такие как поражение слуха, скрытые контузии и осколочные ранения, поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата — отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.