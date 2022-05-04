В Карелии участники Великой Отечественной войны в честь Дня Победы получили выплаты

В Карелии выплаты к 9 мая перечислены 121 инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

В соответствии с Указом президента в Карелии выплаты к 9 мая перечислены Отделением ПФР по Карелии 121 инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.

Размер выплаты в соответствии с Указом президента составляет 10 тысяч рублей.

Выплата перечислена вместе с пенсией в апреле.