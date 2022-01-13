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В Карелии удалось отправить под суд одного из главарей крупнейшей банды наркоторговцев

Новости. Криминал
11:14, 14 Января 2022
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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Преступники действовали более чем в 30 регионах России, а фигурант руководил их действиями из-за рубежа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей организованного преступного сообщества, торговавшего наркотиками через интернет. Он обвиняется в руководстве преступниками и в сбыте наркотиков.

Как установило расследование, участники банды, созданной в 2013 году, действовали более чем в 30 регионах России, включая Карелию.

Обвиняемый из-за границы координировал действия одного из структурных подразделений банды, участники которого оборудовали тайники с наркотиками на территории России.

Кроме того, под его руководством обналичивались средства, полученные от торговли наркотиками.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении других участников преступной группы продолжается уголовное преследование.

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Комментарии

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amez
2022-01-14 11:56:20
Из заметки неясно - главный бандит уже вернулся из-за границы, чтобы получить причитающееся, или только собирается?
Hoвый
2022-01-14 11:41:44
Без командира и засады с журналистами
Изя
2022-01-14 12:08:28
Hoвый, до них еще не добрались правоохранители ? пока мелочь подчищают ))) :)
Саныч
2022-01-14 11:38:29
Командир принимал участие?
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