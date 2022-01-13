В Карелии удалось отправить под суд одного из главарей крупнейшей банды наркоторговцев

Преступники действовали более чем в 30 регионах России, а фигурант руководил их действиями из-за рубежа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей организованного преступного сообщества, торговавшего наркотиками через интернет. Он обвиняется в руководстве преступниками и в сбыте наркотиков.

Как установило расследование, участники банды, созданной в 2013 году, действовали более чем в 30 регионах России, включая Карелию.

Обвиняемый из-за границы координировал действия одного из структурных подразделений банды, участники которого оборудовали тайники с наркотиками на территории России.

Кроме того, под его руководством обналичивались средства, полученные от торговли наркотиками.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении других участников преступной группы продолжается уголовное преследование.