В Карелии ударили первые заморозки

В Карелии зафиксированы минусовые температуры.

Минувшая ночь на Северо-Западе стала одной из самых холодных этим летом. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

Основной очаг холода сформировался в южной части Карелии и на севере Ленобласти. Температура опустилась ниже нуля в нескольких районах республики. Холоднее всего было в поселке Ладва, где столбики термометров показали -2°С. Этот показатель стал самым низким не только в Карелии, но и во всей Европейской части России. В Пудоже зафиксировали -1,1°С, а в Олонце -0,3°С.

Похолодание принес циклон из Баренцева моря. Холодный воздух пришел также и в другие северо-западные регионы.

В Архангельской области температура воздуха опускалась ниже -1°, в Псковской и Мурманской ниже +2°, в Вологодской и Новгородской — ниже +3°. В ночь на пятницу заморозки усилятся и распространятся южнее.

