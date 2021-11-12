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В Карелии удочерили ребенка, которого родила найденная на помойке женщина

Новости. Общество
11:18, 16 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Девочку, рожденную бездомной жительницей Карелии, удочерили.

Ребенок вместе с приемными родителями переехал в другой регион.

Напомним, что в июле в Медвежьегорске на улице жила беременная женщина, которая питалась на помойке и вела асоциальный образ жизни. Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу и написали о ситуации в соцсетях.

Благодаря помощи детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, правоохранительных органов и медиков беременную удалось найти, и тем самым спасти жизнь ребенка.

Подробнее об этой непростой истории читайте в материале издания «Московский комсомолец в Карелии».

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Комментарии

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Китос
2021-12-16 11:42:27
Дикая страна! Рожать и выбрасывать детей!?! Ужас! Довели Россию....
кир
2021-12-16 11:59:02
Китос, вы изначально такими были и никто не доводил. Нас боится весь мир. :)
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