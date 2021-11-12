В Карелии удочерили ребенка, которого родила найденная на помойке женщина

Девочку, рожденную бездомной жительницей Карелии, удочерили.

Ребенок вместе с приемными родителями переехал в другой регион.

Напомним, что в июле в Медвежьегорске на улице жила беременная женщина, которая питалась на помойке и вела асоциальный образ жизни. Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу и написали о ситуации в соцсетях.

Благодаря помощи детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, правоохранительных органов и медиков беременную удалось найти, и тем самым спасти жизнь ребенка.

Подробнее об этой непростой истории читайте в материале издания «Московский комсомолец в Карелии».