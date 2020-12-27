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Родственники в Карелии заплатили за алиментщицу полумиллионный долг, поверив в нее

Новости. Общество
10:49, 28 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске лишь уголовное дело заставило женщину встать на путь исправления, заявили в УФССП по Карелии.

У карельских судебных приставов на исполнении находится производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Женщина задолжала своему ребенку 650 тыс. рублей.

Должница от уплаты алиментов уклонялась в течение длительного времени, нигде не работала, вела аморальный образ жизни, имущества не имеет. Судебный пристав составил административный протокол, а мировой судья назначил ей наказание в размере 20 часов обязательных работ. Отработав наказание, женщина не сделала необходимых выводов — мер к трудоустройству не предприняла. Алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стала.

В итоге дознаватель возбудил уголовное дело. Петрозаводский городской суд приговорил неплательщицу алиментов к исправительным работам на 6 месяцев c удержанием пяти процентов c заработной платы в пользу государства.

Уголовная ответственность "отрезвила" должницу, алиментщицей были сделаны правильные выводы. В настоящее время женщина нашла работу в коммерческой организации и в течение трех месяцев обязана доказать работодателю свою профпригодность. В исправление и благие намерения женщины поверили близкие родственники, которые помогли оплатить всю сумму задолженности — более 650 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в сумме 46,9 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
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Какая фигня!
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