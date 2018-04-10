В Карелии укушенная собакой женщина получит компенсацию

Жительница поселка Чупа Лоухского района, которую укусила охотничья собака, получит компенсацию.

Как рассказали в карельской прокуратуре, инцидент произошел в дневное время в ноябре 2017 года, когда пожилая женщина шла по центральной улице поселка.

"Выбежавшая со стороны подъезда одного из многоквартирных домов собака охотничьей породы внезапно набросилась на нее и укусила за ногу. В результате женщина в течение недели находилась на амбулаторном лечении", - отметили в надзорном ведомстве.

Хозяйка собаки была установлена и оштрафована.

"Помимо этого, поскольку кроме физической боли пострадавшая претерпела и нравственные страдания, прокурор района в ее интересах предъявил в Лоухский районный суд исковое заявление о взыскании с собственника агрессивного животного компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.

Суд с прокурором согласился; решение пока не вступило в силу.

"Кроме того, решением мирового судьи судебного участка Лоухского района удовлетворено исковое заявление прокурора района в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с хозяйки собаки средств, затраченных на лечение потерпевшей, в сумме 3200 рублей", - добавили в ведомстве.