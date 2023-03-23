В Карелии улучшается ситуация с расселением аварийного жилья

Для этих целей в республике строится еще десять новых домов

Михаил Мишустин 23 марта в Госдуме представил ежегодный отчет Правительства России по итогам 2022 года. Одним из направлений, где удалось добиться успехов, стало улучшение жилищных условий в России.

Хорошую динамику в этом направлении показывают цифры регионального Минстроя. В 2022 году в республике удалось расселить 19,53 тыс. кв. м аварийного жилья. На сегодня, по информации профильного ведомства расселено 3 823 из 2 258 квартир.

«Еще 75 семей переедут в новый дом в Янишполе. Из оставшихся полутора тысяч еще 1 100 квартир будут представлены в 10 новых домах. 9 из них уже строятся: по 2 в Сортавале, Петрозаводске и Суоярви, а также по одному в Беломорске, Шуе и Кондопоге. В апреле начнем строительство дома в Лахденпохье на 28 квартир», — рассказал в соцсетях министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

В ходе выступления Михаила Мишустина стало известно, что в 2022 году по всей стране суммарно возведено 103 млн квадратных метров жилья, что в общей сложности помогло улучшить жилищные условия 3,5 млн семей. Всего расселено 193 тысячи человек из 3 млн квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, что за пять лет Федеральной программы переселения из аварийного жилья в Карелии на сегодняшний момент удалось расселить 99,5 тыс. кв. м.