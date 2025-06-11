В Карелии уменьшилось число вакансий

При этом количество резюме от соискателей выросло.
Аналитики платформы hh.ru сообщают, что в Карелии замедлился рост спроса на работников. Летом 2024 года число активных вакансий сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом — сейчас их около 2,6 тысячи.
Сильнее всего уменьшилось количество вакансий для страховых специалистов (на 58%), маркетологов и бизнес-консультантов (на 42%), а также работников ритейла (на 41%). Число резюме от соискателей выросло на 32%.
За последний месяц карельские компании искали около 3 тысяч сотрудников. Чаще всего требовались специалисты по продажам (27% вакансий), рабочий персонал (22%) и сотрудники розничной торговли (17%). В то же время вырос спрос на топ-менеджеров (+32%), медиков и фармацевтов (+17%), а также работников науки и образования (+8%).
Весной самыми востребованными были рабочие профессии — швеи, слесари, водители и сварщики. Они занимали больше половины всех вакансий.
Напомним, в мае в Карелии взлетел спрос на работников одной сферы деятельности.
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