В Карелии уменьшилось количество незаконных рубок

Карелия попала в топ-3 регионов России, где отмечается наибольшее снижение объема незаконных рубок.

По данным Рослесхоза, по итогам первого полугодия 2025 года Республика Карелия попала в топ-3 регионов России, где отмечается наибольшее снижение объема незаконных рубок.

— За 6 месяцев этого года в республике зафиксировано в 5,7 раз меньше незаконно заготовленной древесины, чем за аналогичный период предыдущего года, — рассказали в Минприроды Карелии.

По данным ведомства, в республике отсутствует промышленная незаконная заготовка древесины. Незаконные рубки в регионе не связаны с «черными лесорубами» (предпринимателями, которые массово незаконно вырубают деревья без соответствующего договора аренды для продажи пиломатериалов крупными партиями). Зафиксированы случаи, когда граждане в своих личных целях срубили деревья без наличия соответствующих разрешительных документов. Также есть случаи нарушения лесопользователями действующего лесного законодательства — вырубалась древесина не того породного состава, не в тех объемах.

Основной объем незаконно заготовленной древесины выявляется во время патрулирования территории лесного фонда. Было выявлено 74 факта совершения незаконных рубок с общим объемом 2226 куб. м. Сумма ущерба составила 30 млн рублей. При этом с выявленным виновником установлено 24 факта общим объемом 1423 куб. м.

Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений, возбуждено 17 уголовных дел. Ранее лесопромышленники развенчали мифы о лесозаготовках в Карелии.