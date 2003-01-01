В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

По поручению Главы республики Артура Парфенчикова в регионе утверждена комплексная программа сокращения потребления алкоголя.

В МВД по Республике Карелия рассказали о работе по противодействию незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о мерах, направленных на соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Как отметили в министерстве, с начала 2025 года число преступлений в регионе, совершенных в состоянии опьянения, снизилось почти на 28,8 % – с 750 до 534. За первое полугодие в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также направленных на соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции сотрудники полиции пресекли 343 административных правонарушения, 1914 фактов распития алкоголя и 1699 фактов появления в состоянии опьянения в общественных местах, 23 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Из незаконного оборота в порядке, предусмотренном КоАП РФ, изъято 49 литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, что по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в республике утверждена комплексная программа сокращения потребления алкоголя. Ее координатором выступает региональный Минздрав.

Мероприятия программы рассчитаны до 2030 года и направлены на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, развитие системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, повышение качества и доступности медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации таких граждан.