«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10

Лососёвая икра выросла в цене в среднем на 41%

22:00

В подмосковной зоогостинице издевались над животными

21:00

Лучшего пекаря Карелии выбрали на конкурсе в городе Сортавала

20:00

Жители Карелии делятся кадрами с «тихой охоты»

19:00

Дорогу к Онежскому озеру в Прионежье перекрыли очередным шлагбаумом

18:30

Магазин в Суоярви атаковали змеи

17:45

Воскресенье порадует теплом и отсутствием осадков

17:00

Компания Warner Bros., Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав

16:30

В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб

15:45

Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

15:00

Российская вакцина от рака готова к применению

13:50

Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

13:10

В Карелии сократилось число дистанционных мошенничеств

12:30

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

12:00

Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

11:30

«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

10:45

Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

10:00

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

09:30

Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

09:00

Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

08:30

Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

08:00

Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

07:30

Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

00:10
В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения
Сегодня 14:30 Медицина
По поручению Главы республики Артура Парфенчикова в регионе утверждена комплексная программа сокращения потребления алкоголя.

фото: Правительство Карелии

В МВД по Республике Карелия рассказали о работе по противодействию незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о мерах, направленных на соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Как отметили в министерстве, с начала 2025 года число преступлений в регионе, совершенных в состоянии опьянения, снизилось почти на 28,8 % – с 750 до 534. За первое полугодие в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также направленных на соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции сотрудники полиции пресекли 343 административных правонарушения, 1914 фактов распития алкоголя и 1699 фактов появления в состоянии опьянения в общественных местах, 23 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Из незаконного оборота в порядке, предусмотренном КоАП РФ, изъято 49 литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, что по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в республике утверждена комплексная программа сокращения потребления алкоголя. Ее координатором выступает региональный Минздрав.

Мероприятия программы рассчитаны до 2030 года и направлены на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, развитие системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, повышение качества и доступности медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации таких граждан.

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара
Сегодня, 07:30 Благоустройство
Дорогу к Онежскому озеру в Прионежье перекрыли очередным шлагбаумом
06 сентября, 18:30 Общество
В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб
06 сентября, 15:45 Благоустройство
Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда
06 сентября, 11:30 Криминал
