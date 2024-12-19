здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
19.12.2024 16:58
Пьяная жительница Петрозаводска устроила переполох на Октябрьском проспекте
20.12.2024 23:38

Человек содержательный и глубокий: в Карелии умер известный врач

Новости. Утраты
14:00, 21 Декабря 2024
фото: Михаил Охлопков/ТК

Новости партнеров

Не стало Михаила Ивановича Мрыхина.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле сообщил о смерти известного в республике врача Михаила Ивановича Мрыхина. По словам министра, он был человеком, который сделал свою жизнь содержательно глубокой и насыщенной результатами.
«С прискорбием сообщаю, что сегодня утром он покинул этот мир», — написал Охлопков.

Михаил Иванович родился 9 июня 1948 года в Москве. Окончил в 1972 году Ленинградский педиатрический медицинский институт, в 1997 году — Академию госслужбы при президенте России. После окончания вуза работал врачом-педиатром Лендерской участковой больницы, затем ее главным врачом.

Два года был в командировке в Монгольской народной республике. В 1984 году возглавил Детскую республиканскую больницу. Был председателем Карельского рескома профсоюза работников здравоохранения, депутатом Петросовета и Законодательного собрания Республики Карелия. Награжден Почетной грамотой Совета Министров КАССР, Почетной грамотой Республики Карелия, Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия, медалью Ордена «За Заслуги перед Отечеством» I степени и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Все это Михаил Иванович рассказал мне сам. Мы часто общались с ним в ВКонтакте. Он вспоминал, как четыре года строил ДРБ и уже в первый год работы больницы развернул 12 новых лечебно диагностических отделений, медико-генетическую консультацию, лабораторию СПИД, консультативную поликлинику, как много сделал для развития педиатрической службы Карелии. Будучи депутатом ЗС РК от Калевальского района, он внес личный вклад в строительство детской поликлиники в Калевале, станции скорой помощи, акушерско-гинекологического комплекса, электрификацию поселков Кепа и Луусалми, начало строительства больницы в Калевале. Есть в его жизни и спортивные достижения. С гордостью Михаил Иванович говорил и о своей семье, для которой был поддержкой и опорой — поделился Михаил Охлопков.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича», — написал глава карельского Минздрава.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
18.12.2024, 06:50
Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно
17.12.2024, 20:30
Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам
18.12.2024, 18:05
Названа предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.