Человек содержательный и глубокий: в Карелии умер известный врач

Не стало Михаила Ивановича Мрыхина.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле сообщил о смерти известного в республике врача Михаила Ивановича Мрыхина. По словам министра, он был человеком, который сделал свою жизнь содержательно глубокой и насыщенной результатами.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня утром он покинул этот мир», — написал Охлопков.

Михаил Иванович родился 9 июня 1948 года в Москве. Окончил в 1972 году Ленинградский педиатрический медицинский институт, в 1997 году — Академию госслужбы при президенте России. После окончания вуза работал врачом-педиатром Лендерской участковой больницы, затем ее главным врачом.

Два года был в командировке в Монгольской народной республике. В 1984 году возглавил Детскую республиканскую больницу. Был председателем Карельского рескома профсоюза работников здравоохранения, депутатом Петросовета и Законодательного собрания Республики Карелия. Награжден Почетной грамотой Совета Министров КАССР, Почетной грамотой Республики Карелия, Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия, медалью Ордена «За Заслуги перед Отечеством» I степени и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Все это Михаил Иванович рассказал мне сам. Мы часто общались с ним в ВКонтакте. Он вспоминал, как четыре года строил ДРБ и уже в первый год работы больницы развернул 12 новых лечебно диагностических отделений, медико-генетическую консультацию, лабораторию СПИД, консультативную поликлинику, как много сделал для развития педиатрической службы Карелии. Будучи депутатом ЗС РК от Калевальского района, он внес личный вклад в строительство детской поликлиники в Калевале, станции скорой помощи, акушерско-гинекологического комплекса, электрификацию поселков Кепа и Луусалми, начало строительства больницы в Калевале. Есть в его жизни и спортивные достижения. С гордостью Михаил Иванович говорил и о своей семье, для которой был поддержкой и опорой — поделился Михаил Охлопков.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича», — написал глава карельского Минздрава.