В Карелии умер старейший поисковик

Исмо Микконена, старейший член отряда поисковиков, скончался.
Поисковое движение Карелии с глубокой скорбью «В Контакте» сообщает о кончине старейшего поисковика Исмо Микконена. В сообщении говорится, что Исмо Микконен посвятил свою жизнь особой гуманитарной миссии — поисковой работе.
Исмо навсегда останется в нашей памяти, как добропорядочный и бескорыстный человек, чья жизнь была посвящена особой гуманитарной миссии — поисковой работе, — выражает соболезнования администрация группы.
