В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

20 октября в возрасте 99 лет скончался участник Великой Отечественной войны житель Беломорска Юлий Иванович Чипивский.

О смерти ветерана сообщила сегодня администрация Беломорского муниципального округа. Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что Юлий Чипивский в мае принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Как рассказали в Беломорской администрации, Юлий Иванович родился 25 июля 1926 года в селе Короливка Киевской области. Его фронтовой путь начался в Киеве, где он, семнадцатилетний юноша, был призван в армию вместе с тысячами других новобранцев. Затем его боевой путь продолжился в Ленинграде, где он встретил тяжелые дни блокады и участвовал в ее прорыве. Служил в войсках противовоздушной обороны, оберегая небо над героическим городом и Ладогой, защищая стратегически важную пятую ГЭС на Неве.

Завершал войну Юлий Иванович в батальоне под Волховстроем, где командовал отделением. Победу он встретил на берегах Ладоги.

За мужество и самоотверженность он был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

В 1946 году Юлий Иванович переехал в Беломорск. В мирное время он посвятил себя работе в сфере связи, отдав этой важной отрасли тридцать пять лет своей жизни. Пятнадцать из них он руководил Беломорским районным узлом связи. За свой многолетний и добросовестный труд он был удостоен звания «Ветеран труда» и почетного звания «Заслуженный связист Карельской АССР».

Он также был активным участником общественной жизни города. В 2025 году Юлию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин Беломорского муниципального округа».

— Юлий Иванович был человеком огромной души, отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь. Он обладал редким даром — умением находить общий язык с каждым, кто к нему обращался. Его мудрость, жизненный опыт и оптимизм служили примером для многих. Он щедро делился своими воспоминаниями о войне и трудовых буднях, воспитывая в подрастающем поколении чувство патриотизма и уважения к истории своей страны. Он учил нас ценить мир, беречь память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, и быть достойными их подвига, — говорится в сообщении.

Выражаем соболезнования родным и близким Юлия Ивановича Чипивского.