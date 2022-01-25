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В Карелии умерла известная поэтесса, переводчик рун «Калевалы» на карельский язык

Новости. Общество
13:22, 26 Января 2022
фото: © Министерство культуры Республики Карелия

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Зинаида Тимофеевна Дубинина скончалась на 88-м году жизни.

В Министерстве культуры Республики Карелия рассказали о скончавшейся на 88-м году жизни Зинаиде Дубининой — поэте, общественном деятеле, переводчике духовной литературы и рун «Калевалы» на карельский язык.

Зинаида Дубинина родилась в карельской семье в Олонецком районе. Послеокончания Петрозаводского педагогического училища работала учителем начальных классов в деревне Утозеро, преподавала финский и карельский языки в Коткозерской школе. Там она начала писать стихи на ливвиковском наречии карельского языка.

Зинаида Тимофеевна перевела на карельский язык Новый Завет, Псалтырь и «Библию для детей». Первый перевод эпоса «Калевала» на карельский язык (ливвиковское наречие), выполненный Зинаидой Тимофеевной Дубининой, был издан в Финляндии Обществом карельского языка в 2009 году. Этой работе Зинаида Тимофеевна посвятила около 20 лет.

За свой труд Зинаида Дубинина была отмечена грамотой и орденом Русской Православной Церкви Святой Равноапостольской княгини Ольги 3-й степени, званием «Заслуженный работник образования Республики Карелия», премией имени Владимира Брендоева. В 2021 году имя Зинаиды Тимофеевны Дубининой было присвоено Коткозерской сельской модельной библиотеке.

В Министерстве культуры Карелии выразили глубокие соболезнования родным и близким Зинаиды Дубининой.

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Комментарии

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David.
2022-01-26 14:44:49
Забавно. Такой вот карельский эпос, который нужно переводить на карельский. :)
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