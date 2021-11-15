В Карелии умерла от ковида медработница, которая не была привита

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о смерти медицинской работницы, которая не была привита.

«По ежедневным оперативным данным умерла медицинский работник относительно молодого возраста, которая была, к сожалению, не привита», — заявил Охлопков в соцсети.

За прошедшие сутки в Карелии подтверждены 2 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1045 человек.

За сутки было выявлено 303 инфицированных человека. Из них 297 были непривиты. Заболевших — 288, средней тяжести — 78, тяжелых — 7, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 945 пациентов. Из них — 59 в тяжелом состоянии (все непривиты), крайне тяжелых/ИВЛ — трое, из них двое на инвазивной ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 79969 человек. За это время выздоровели 75329 человек.

За сутки выздоровел 301 человек.