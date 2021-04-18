В Карелии умерла женщина, заболевшая пневмонией

Всего за год в Карелии от пневмонии умерло 133 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, одна пациентка умерла – скончалась 69-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5712 пациентов, 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.