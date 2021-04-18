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В Карелии умерла женщина, заболевшая пневмонией

Новости. Общество
09:25, 19 Апреля 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего за год в Карелии от пневмонии умерло 133 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, одна пациентка умерла – скончалась 69-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5712 пациентов, 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.

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Комментарии

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udo
2021-04-19 09:32:10
Изя, поддерживаю, сколько можно выносить мозг вестями из морга? Есть много других тем.
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