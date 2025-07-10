В Карелии уничтожат более 1,6 тонн арестованных товаров сети магазинов «Светофор»

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку продовольственной продукции и выявили массу нарушений.
Более 1,6 тонн продовольственных товаров, реализуемых на полках сети магазинов «Светофор» в Карелии, арестованы и подлежат полному уничтожению, сообщили в Североморском МРУ Роспотребнадзора.
Проверка изделий проводилась ведомством в период с февраля по июнь 2025 года. Эксперты оценивали качество упаковки, соблюдение сроков годности и правил хранения товаров.
— Управлением было отобрано 19 проб продукции. По результатам исследований в 11 пробах мясной, рыбной и молочной продукции выявлены
несоответствия, в том числе в шести случаях выявлена фальсифицированная молочная продукция, — рассказали там.
Теперь компании-нарушителю придётся выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
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