В Карелии уничтожили 38 кг сыра и масла из Финляндии

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Житель Питкяранты пытался ввезти из Финляндии в Карелию 38 килограммов сыра и сливочного масла, сообщает карельская таможня.
"В ночь с 19 на 20 марта 2018 года, в ходе таможенного досмотра грузового автомобиля, следующего из Финляндии в Россию, был обнаружен незадекларированный товар – 38 килограммов сыра и сливочного масла", - говорится в сообщении.
В отношении жителя Питкяранты были возбуждены дела об административном правонарушении.
Вся продукция была изъята и уничтожена.
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