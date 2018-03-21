В Карелии уничтожили 38 кг сыра и масла из Финляндии

Житель Питкяранты пытался ввезти из Финляндии в Карелию 38 килограммов сыра и сливочного масла, сообщает карельская таможня.

"В ночь с 19 на 20 марта 2018 года, в ходе таможенного досмотра грузового автомобиля, следующего из Финляндии в Россию, был обнаружен незадекларированный товар – 38 килограммов сыра и сливочного масла", - говорится в сообщении.

В отношении жителя Питкяранты были возбуждены дела об административном правонарушении.

Вся продукция была изъята и уничтожена.