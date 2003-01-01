В Карелии уничтожили 56,9 кг продуктов из кафе и столовых

Уже 57 килограммов продуктов уничтожили проверяющие в карельских кафе и столовых с начала года.
Россельхознадзор с начала года изъял и уничтожил 56,9 кг продукции в карельских заведениях общественного питания. Проверки выявили нарушения ветеринарного законодательства, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.
Предпринимателям выписали штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Петрозаводске.
С начала года провели 380 контрольных мероприятий и объявили 190 предостережений. Количество проверок сократилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди нарушений - продажа блюд из дичи без документов, включая котлеты из медвежатины и оленины. В семи предприятиях продавали блюда из оленины, в четырех из них не было необходимой документации. Также обнаружили использование фальсифицированного масла с сорбиновой кислотой в одном из предприятий питания Олонецкого района.
