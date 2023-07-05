В Карелии «упакуют» первоклассников из семей участников СВО

Власти республики готовы помочь со сборами в школу детям, чьи родители находятся в зоне СВО.

Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика готова помогать со сборами в школу детям, которые воспитываются в семьях, где глава семьи ушёл на СВО. Парфенчиков считает, что каждому ребёнку надо помочь достойно подготовиться к первому классу, чтобы папа, который несёт службу, был спокоен, что ребёнок полностью «упакован». Об этом пишет «Фактор News».

Какую именно помощь готовы оказывать детям из семей участников СВО, читайте здесь.