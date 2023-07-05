В Карелии «упакуют» первоклассников из семей участников СВО

Власти республики готовы помочь со сборами в школу детям, чьи родители находятся в зоне СВО.
Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика готова помогать со сборами в школу детям, которые воспитываются в семьях, где глава семьи ушёл на СВО. Парфенчиков считает, что каждому ребёнку надо помочь достойно подготовиться к первому классу, чтобы папа, который несёт службу, был спокоен, что ребёнок полностью «упакован». Об этом пишет «Фактор News».
Какую именно помощь готовы оказывать детям из семей участников СВО, читайте здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание