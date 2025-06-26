В Карелии упали цены на овощи, фрукты и яйца

Известно, что цены на фрукты и овощи снизились из-за раннего урожая на юге страны.

В Карелии снизились цены на овощи, фрукты и яйца, о чем сообщили в пресс-службе Банка России. Известно, что цены на фрукты и овощи снизились из-за раннего урожая на юге страны. Поставки импортных овощей и фруктов тоже подешевели из-за укрепления рубля. К июлю этого года капуста, помидоры, перец, лук, огурцы, картофель и виноград стоят дешевле, чем в мае.



В июне этого года значительно подешевели яйца. Уже пять месяцев подряд цены на них снижаются. Яйца подешевели из-за роста производства на отечественных птицефабриках, и предложение их продукции на рынке выросло.



— В первый месяц лета цены на продукты в республике немного снизились — на 0,05% к маю этого года. Годовая инфляция в республике в июне составила 9,81%, — рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем выросли цены на кофе. К этому привело сокращение урожая кофейных зерен в странах-поставщиках.