В Карелии управляющую компанию оштрафовали за грязь в подъезде жилого дома

В Лахденпохском районе компания "Жилсервис" получила штраф за плохое обслуживание жилого многоквартирного дома, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении одной из управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

Основанием для проверки послужила жалоба жителей Лахденпохьи на неудовлетворительную работу ООО "Жилсервис" по содержанию и ремонту общего имущества в одном из многоквартирных домов.

В ходе прокурорской проверки в деятельности управляющей компании были выявлены многочисленные нарушения.

Например, остекление окон в подъездах указанного дома частично отсутствовало. Ремонт подъездов не проводился длительное время, о чем свидетельствовали повреждения окрасочного и побелочного слоев стен и многочисленные надписи на стенах. Подвал дома был захламлен, а уборка лестниц и лестничных площадок не осуществлялась.

В связи с тем, что управляющей компанией не были обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания в многоквартирном доме, имелась угроза для здоровья и благополучия жителей дома, прокурор района внес генеральному директору ООО "Жилсервис" представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, 3 апреля постановлением суда генеральный директор ООО "Жилсервис" признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

В настоящее время управляющей компанией проводятся работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние. Часть из выявленных прокуратурой нарушений уже устранена.