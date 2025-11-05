В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

В закон о старостах хотят внести изменения.

Запланированные изменения обсудили на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Проектом закона предлагается ряд поправок, основанных на нормах федерального законодательства. Ключевое изменение касается процедуры избрания старост.

— Так, выдвижение кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также вопрос досрочного прекращения его полномочий теперь будет рассматриваться на собрании граждан, а не на сходе, как это было установлено ранее, — пояснила председатель Комитета Анна Лопаткина.

Все правовые вопросы назначения и деятельности старост будут закрепляться нормативными правовыми актами представительного органа. Это позволит быстрее вносить необходимые коррективы в работу института старост, считают депутаты.

Профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию Карелии принять законопроект в первом чтении. Срок для внесения поправок установлен до 27 ноября.

Напомним, избирать старост предложили в 2019 году для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения.