В Карелии ушел из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Королев

До 100-летнего юбилея Владимир Королев не дожил два месяца.
В Петрозаводске на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Владимир Алексеевич Королев. О его смерти сообщили близкие в социальных сетях 23 ноября.
—Не дожив до 100 лет двух месяцев, ушел из жизни наш любимый папа, дедушка, прадедушка, — написала Галина Королева на своей странице «ВКонтакте».
Владимир Королев ушел на фронт в 17 лет. Через год он стал курсантом Ворошиловградской военной авиационной школы пилотов. Во время войны он летал на штурмовике Ил-2. После Победы ветеран отучился на радиомеханика, а в 1950-х годах переехал в Карелию.
Среди наград Владимира Королева — орден «Красная Звезда», медали «За боевые заслуги» и «За безупречную воинскую службу». В этом году ветеран получил медаль Минобороны России «За помощь и милосердие».
