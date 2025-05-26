В Карелии ушел из жизни заонежский общественник Александр Ржановский

Основателя КРОО «Заонежская Сторона» не стало 30 мая.

В пятницу, 30 мая, около 11.30 внезапно ушёл из жизни Александр Валерьевич Ржановский, основатель КРОО «Заонежская Сторона», сообщили в паблике «Кижская волость».



Оборвалась жизнь замечательного человека, который успел сделать очень многое для своих земляков, для своего родного Заонежья, где жили и творили добро многие поколения его предков.



Завершить ремонт и обеспечить сохранение родового дома в Сенной Губе теперь предстоит его сыну Валерию.



Светлая память нашему дорогому Александру Валерьевичу!

Выражаем надежду, что его благородное дело будет продолжено!

Приносим самые искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! — написали в источнике.