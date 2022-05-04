В Карелии ушел из жизни «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Григорий Грубман

В среду, 4 мая, после продолжительной и мужественной борьбы с болезнью, в возрасте 76 лет ушел из жизни «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Григорий Борисович Грубман.

Профессиональные сообщества специалистов образования, родные и близкие понесли невосполнимую утрату.

Имя Григория Борисовича для нескольких поколений студентов стало символом высокого служения избранному делу, верности призванию.

Григорий Борисович родился 16 февраля 1946 года. В 1963 году поступил в Карельский государственный педагогический институт и в 1967 году окончил полный курс по специальности английский язык. В 1967 году начал свою профессиональную деятельность как преподаватель английского языка в Шелтозерской средней школе. Далее продолжил работу на кафедре иностранных языков Карельского ВУЗа, лицее №1, языковой школе.

Григорий Борисович литературный и устный переводчик, доцент Санкт-Петербургского Горного университета, профессор американского университета Сент-Пол в Нью-Гемпшире, вёл курс сравнительной истории России и США. Издал порядка 25 книг как литературный переводчик. Был признан одним из лучших учителей английского языка и страноведения США в России. Этой оценки он удостоен за высокий профессионализм, отличное знание предмета, индивидуальный подход к учащимся, проявленные качества лидера и педагогическое новаторство.

За заслуги в области образования Российской Федерации в 2000 году был награждён нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Благодаря ему ученики получали не только фундаментальные знания в области английского языка, но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни.

Григорий Борисович Грубман оставил свой след на Земле, в сердцах и душах своих учеников, студентов, коллег, друзей, близких. Скорбим и помним. Светлая память.

Прощание с Григорием Борисовичем состоится в субботу, 7 мая, с 14.00 до 15.00, в траурном зале №2, по адресу: ул. Вольная 4.