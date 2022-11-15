В Карелии ушел из жизни председатель шахматной федерации Сегежи Петр Приходько

Шахматисты Сегежи выражают соболезнования семье Петра Ивановича Приходько.

В паблике «Сегежа слушает|Online» сообщается, что ушел из жизни талантливый шахматист, неоднократный чемпион Сегежи Петр Иванович Приходько.

«Петр Иванович был председателем шахматной федерации Сегежи, защищал честь района на республиканских шахматных турнирах. Шахматисты помнят и скорбят, выражают соболезнование семье Петра Ивановича», - говорится в паблике.