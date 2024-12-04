В Карелии ускорилась естественная убыль населения

В регионе выросло количество умерших и сократилась рождаемость.

За год в Карелии увеличилась естественная убыль населения. Как следует из расчетов Карелястата, в республике с января по сентябрь 2024 года родилось 3080 человек, или 7.9 на 1000 населения. Это оказалось меньше, чем за аналогичный период 2023 года - тогда в республике родился 3231 младенец, что составило 8.2 рождения на 1000 человек.

При этом смертность за год увеличилась, составив в 2024 году 6598 человек против 6443 в минувшем году.

Таким образом, естественная убыль за январь-сентябрь 2024 года составила 3518 (9 человек на 1000 населения) человек против 3212 (8.2 на 1000) в 2023 году.