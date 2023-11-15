В Карелии установили комплексы для формирования законопослушного поведения у водителей

На трассах республики появилось пять новых передвижных комплексов фотофиксации нарушений ПДД.

На трассах Карелии установили пять новых передвижных комплексов фотофиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Как отметили в источнике, на сегодняшний день в системе фотовидеофиксации в регионе задействовали уже 142 комплекса, в том числе на федеральных автодорогах — 83, на региональных — 30, в городах и иных населенных пунктах — 29.

До конца ноября запланирована поставка еще 7 аналогичных комплексов, подчеркнули в Минтрансе. Повышать безопасность дорожного движения на дорогах республики помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента России.

Новые передвижные комплексы распознают грузовые автомобили и фиксируют их скорость. Это необходимо, так как с участием грузовиков в республике происходит каждое шестое дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГИБДД.

«Снижение аварийности на дорогах — одна из основных задач профильного нацпроекта. Как показывает практика, применение средств автоматической фиксации нарушений ПДД оказывает заметное влияние на сокращение аварийности и способствует формированию у водителей законопослушного поведения», — рассказали в источнике.