В Карелии установили сроки сбора ягод

Сроки сбора составлены в соответствии с рекомендациями ученых.

Минприроды Карелии опубликовал даты заготовки морошки, черники, брусники и клюквы в Карелии в соответствии с рекомендациями Института леса и биологии Карельского научного центра РАН. Соответствующая информация появилась на странице в соцсети Министерства.

В Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском районах, Питкярантском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском округах и Петрозаводске сбор морошки должен начаться с 12 июля, черники — с 26 июля, брусники — с 21 августа, клюквы — с 13 сентября.

В Калевальском, Кемском, Лоухском районах, а также в Беломорском округе и Костомукше сбор ягод начнется чуть позже: морошки — с 19 июля, черники — с 2 августа, брусники — с 28 августа, клюквы — с 20 сентября.

— С этого времени начнется массовое созревание дикорастущих ягод. Гражданам, занимающимся сбором лесных ресурсов и лекарственных растений для личных нужд, важно соблюдать правильные методы заготовки «дикоросов», чтобы не наносить вреда и не истощать лесные запасы, — почеркнула ведущий специалист отдела использования и воспроизводства лесов Марина Пилецкая.