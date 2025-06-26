В Карелии установится аномальная жара

Синоптики прогнозируют температуру на 7-8 градусов выше климатической нормы.

В ближайшие дни в Карелии установится аномально жаркая погода. Об этом 30 июня сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура достигнет 29-32 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Как пояснил Роман Вильфанд, причиной жары стал антициклон.

Аналогичные погодные аномалии прогнозируют и в других регионах Северо-Западного округа — Мурманской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях. В соседней Ленинградской области температура может подняться до 33 градусов.

На юге России будет еще жарче — в Крыму и Адыгее температура поднимется до 40 градусов, в Калмыкии — до 42. На Дальнем Востоке температура также превысит норму на 6-10 градусов.

По Центральному федеральному округу прогнозируется температура до 31 градуса, выпущены штормовые предупреждения. Однако в Московской области экстремально высоких значений не ожидается.