В Карелии установят памятный щит на месте съемок последнего фильма Папанова

Жители карельской деревни Суйсарь, где снимали «Холодное лето 53-го», хотят сохранить свою историю.

В карельской деревне Суйсарь, где проходила часть съемок советского фильма об эпохе сталинских репрессий «Холодное лето 53-го», установят памятный щит. С такой инициативой выступил один из местных жителей Сергей Аверичев.

Как пишет деревенский паблик под названием «Суйсарь — райский уголок», расходы по изготовлению щита готова взять на себя «Карельская спортивная парусная школа». «Это наша история, и мы должны не допустить, чтобы ее не знали наши потомки», — подчеркнули местные жители.

Напомним, фильм «Холодное лето 53-го» режиссера Александра Прошкина стал последней работой в кино легендарного советского актера Анатолия Папанова. Фильм снимался не только в Суйсари, но и деревне Руга, которая серьезно пострадала от лесных пожаров 2021 года.