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Новости. Общество
11:17, 27 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В Карелии установлены рекордные максимумы температуры

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Новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха для 26 июля зафиксированы в Кемском и Медвежьгорском районах.

Как сообщают "Метеовести", минувшая пятница в центре и на северо-западе Европейской России стала одним из самых теплых дней июля. Причиной этому был гребень антициклона, вытянувшийся со стороны Скандинавии, по периферии которого в регион и пришли хорошо прогретые и преимущественно сухие воздушные массы из Западной Европы. В результате в Санкт-Петербурге термометры показали самое высокое значение с начала июля, воздух там прогрелся до +29,5°! Немного прохладнее было в Москве, на метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха достигла +28,7°, и это также максимум текущего июля.

На территории Карелии волна тепла стала причиной обновления температурных максимумов. Рекорд синоптики зафиксировали в Кеми и селе Паданы Межвежьгорского района. Так, в Кеми вчера днем столбик термометра поднялся до +31°, в Паданах – до +28°.

Сегодня жаркая погода в российских столицах и на северо-западе сохранится, температурный фон будет на 4-6° выше климатической нормы. А уже в воскресенье скажется приближение атмосферного фронта, обещающее в последующие дни холодной ультраполярное вторжение, пишут "Метеоновости".

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