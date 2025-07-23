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В Карелии уставшие от жары коровы охлаждаются под коллективным душем

Новости. Общество
17:20, 22 Июля 2025
фото: © Ольга Палкина

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Животные спасаются от зноя благодаря новой системе аэрации.

Коров, обитающих в совхозе «Ильинское» Олонецкого района, спасают от жары при помощи новой системы аэрации, сообщила министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина на своей странице ВКонтакте.

— Резкое повышение температуры воздуха в регионе привело к дискомфорту не только для людей, но и для крупного рогатого скота. Животные больше пьют воду, но потребляют меньше кормов, за счет чего снижаются надои. В связи с этим руководство совхоза приняло решение установить в одном из коровников в деревне Алексала систему аэрации, — рассказала глава ведомства.

Кроме того, в помещении, где содержатся бурёнки, сняли окна и открыли двери, чтобы улучшить циркуляцию свежего воздуха.

Напомним, в Карелии продолжает держаться жаркая и сухая погода. Сегодня вотдельных районах республики ожидается до +29°С, завтра — до +31°С.

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