В Карелии уставшие от жары коровы охлаждаются под коллективным душем

Животные спасаются от зноя благодаря новой системе аэрации.

Коров, обитающих в совхозе «Ильинское» Олонецкого района, спасают от жары при помощи новой системы аэрации, сообщила министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина на своей странице ВКонтакте.

— Резкое повышение температуры воздуха в регионе привело к дискомфорту не только для людей, но и для крупного рогатого скота. Животные больше пьют воду, но потребляют меньше кормов, за счет чего снижаются надои. В связи с этим руководство совхоза приняло решение установить в одном из коровников в деревне Алексала систему аэрации, — рассказала глава ведомства.

Кроме того, в помещении, где содержатся бурёнки, сняли окна и открыли двери, чтобы улучшить циркуляцию свежего воздуха.

Напомним, в Карелии продолжает держаться жаркая и сухая погода. Сегодня вотдельных районах республики ожидается до +29°С, завтра — до +31°С.